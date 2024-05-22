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Сегодня, 18:00

Александр Волков: дата и место боя UFC с Сергеем Павловичем

Россиянин Павлович станет соперником Волкова на турнире UFC в Саудовской Аравии
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Александр Волков.
Фото Getty Images
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Российский тяжеловес Александр Волков проведет бой на турнире UFC в субботу, 22 июня, в Саудовской Аравии против своего соотечественника Сергея Павловича. Их поединок станет соглавным событием вечера ММА на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

35-летний Волков одержал 37 побед и потерпел десять поражений в ММА. В своем последнем бою в сентябре 2023 года Александр одержал победу над австралийцем Таем Туивасой. В рейтинге лучших тяжеловесов UFC Павлович занимает третье место, Волков — шестое.

В матч-центре «СЭ» можно следить за формальными событиями и результатами поединков UFC. Там же можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.

31-летний Павлович провел 20 боев в ММА и одержал 18 побед. На счету Александра Волкова 37 выигрышей в 47 поединках. В ноябре 2023 года он проиграл нокаутом бой за временный титул UFC в тяжелом весе британцу Тому Аспиналлу.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Александр Волков (единоборства)
Сергей Павлович
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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Сергей Павлович: дата и место боя UFC с Александром Волковым