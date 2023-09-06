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Сегодня, 13:00

Александр Волков назвал условие для боя с Павловичем

Давид Хачатрян
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Восьмой номер рейтинга UFC в тяжелом весе россиянин Александр Волков (36-10) заявил, что подерется с Сергеем Павловичем (18-1) в том случае, если они оба будут претендовать на титул чемпиона.

«Если мы будем драться с Сергеем, то это точно вызовет ажиотаж среди болельщиков в России. Но, знаешь, мы тренировались с Сергеем очень долго, несколько лет, я помогал ему готовиться к его боям, особенно к Льюису, а он помогал мне в подготовке к моим боям. Сейчас мы тренируемся в разных залах. Многие спрашивают меня об этом, но да, мы будем драться друг с другом в том случае, если это будет бой за титул чемпиона или претендентский. Только в этом случае», — сказал Волков на пресс-конференции UFC.

Волков подерется с Туивасой 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

Александр Волков (единоборства)
Сергей Павлович
UFC
0
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