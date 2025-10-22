Боец UFC Волков не смог вспомнить названия хотя бы пяти московских храмов

Топовый тяжеловес UFC Александр Волков в интервью «СЭ» не смог назвать по памяти пять любых московских церквей. — Храмы всегда были архитектурными символами старинных русских городов, в том числе Москвы. Иностранцы в XIX веке шутили, что из-за церквей Москвы не видно. Как коренной москвич назовете хотя бы пять столичных храмов? — Донской монастырь. Храм Василия Блаженного. Храм... Спасителя. Какие там еще монастыри... Как его... Вы меня застали врасплох. Не помню ничего. Я на самом деле, если мне немножко выдохнуть и подумать... У меня просто голова не в ту сторону думает. Я бы назвал больше, мне сейчас ничего в голову не приходит. Названия непростые, чтобы я сейчас их мог вспомнить. На Лубянке забыл, как называется монастырь... (Сретенский. - Прим. СЭ). Короче, не помню названия.

Alexey Bulatov Ой, а то все помнят названия храмов, автор,а вы знаете у кого Долгорукий отобрал землю под Москву!? не нужно пытаться показывать людей(бойцов в данном случае)в плохом свете...смотрим в зеркало. 24.10.2025

Net Menya А корреспондент назовет хотя бы пять библиотек? Задолбали ваши храмы. Да - архитектура, да, с точки зрения истории и культурного наследия - памятники. Но: Отданы в частные руки, а ремонт ща счёт бюджета. Торговля на их территории не облагается налогом. Часть зданий (не храмы) ранее принадлежавших церкви теперь так же отторгаются у новых владельцев в пользу РПЦ, и... Был офисный центр "ой, там в позапрошлом веке были кельи монахов", отторгает, передаём, вешаем на шею государства ремонты а на здании меняем вывеску и арендодателя на РПЦ 23.10.2025

Gordon Очень плохо. 22.10.2025

С детства за Уралмаш! Зачем это знать? "Бог, сотворивший мир и всё, что в нём, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живёт" (Деян. 17:24). 22.10.2025

spartsmen Один дурак такие вопросы задаст, что и сто мудрецов не ответят. Я в своём городе все старые церкви знаю, но их названия в голове путаются и не держатся. Я же не хожу в них и мимо них каждый день. 22.10.2025

Angeldust И я не назову. Все, в иногенты меня теперь? Зачем бойца такое спрашивать? А день рождения Есенина почему не спросили? 22.10.2025