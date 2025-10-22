Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

22 октября, 00:26

Боец UFC Волков не смог вспомнить названия хотя бы пяти московских храмов

Никита Горшенин
Корреспондент

Топовый тяжеловес UFC Александр Волков в интервью «СЭ» не смог назвать по памяти пять любых московских церквей.

— Храмы всегда были архитектурными символами старинных русских городов, в том числе Москвы. Иностранцы в XIX веке шутили, что из-за церквей Москвы не видно. Как коренной москвич назовете хотя бы пять столичных храмов?

— Донской монастырь. Храм Василия Блаженного. Храм... Спасителя. Какие там еще монастыри... Как его... Вы меня застали врасплох. Не помню ничего. Я на самом деле, если мне немножко выдохнуть и подумать... У меня просто голова не в ту сторону думает. Я бы назвал больше, мне сейчас ничего в голову не приходит. Названия непростые, чтобы я сейчас их мог вспомнить. На Лубянке забыл, как называется монастырь... (Сретенский. - Прим. СЭ). Короче, не помню названия.

7

  • Alexey Bulatov

    Ой, а то все помнят названия храмов, автор,а вы знаете у кого Долгорукий отобрал землю под Москву!? не нужно пытаться показывать людей(бойцов в данном случае)в плохом свете...смотрим в зеркало.

    24.10.2025

  • Net Menya

    А корреспондент назовет хотя бы пять библиотек? Задолбали ваши храмы. Да - архитектура, да, с точки зрения истории и культурного наследия - памятники. Но: Отданы в частные руки, а ремонт ща счёт бюджета. Торговля на их территории не облагается налогом. Часть зданий (не храмы) ранее принадлежавших церкви теперь так же отторгаются у новых владельцев в пользу РПЦ, и... Был офисный центр "ой, там в позапрошлом веке были кельи монахов", отторгает, передаём, вешаем на шею государства ремонты а на здании меняем вывеску и арендодателя на РПЦ

    23.10.2025

  • Gordon

    Очень плохо.

    22.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Зачем это знать? "Бог, сотворивший мир и всё, что в нём, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живёт" (Деян. 17:24).

    22.10.2025

  • spartsmen

    Один дурак такие вопросы задаст, что и сто мудрецов не ответят. Я в своём городе все старые церкви знаю, но их названия в голове путаются и не держатся. Я же не хожу в них и мимо них каждый день.

    22.10.2025

  • Angeldust

    И я не назову. Все, в иногенты меня теперь? Зачем бойца такое спрашивать? А день рождения Есенина почему не спросили?

    22.10.2025

  • hottie

    А он обязан помнить хотя бы один что ли? Какой идиот его вообще про храмы спросил?

    22.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Александр Волков (единоборства)
    Читайте также
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя