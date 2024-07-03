Волков поднялся на 4-е место в рейтинге лучших российских бойцов. Павлович рухнул на три строчки

Российский тяжеловес UFC Александр Волков после победы единогласным решением судей над Сергеем Павловичем поднялся на три строчки в ежемесячном рейтинге лучших российских бойцов ММА вне зависимости от весовых категорий. Теперь Волков — четвертый. Павлович понизился на три места, оказавшись на восьмой позиции.

Рейтинг составляется путем опроса ММА-журналистов, блогеров и экспертов, а публикуется ежемесячно. На этот раз в опросе приняли участие 37 человек.

Топ-15:

1. Ислам Махачев — 593 (554 баллов + 37 упоминаний в анкетах).

2. Вадим Немков — 525 (488 + 37).

3. Арман Царукян — 470 (434 + 36).

4. Александр Волков — 461 (424 + 37).

5. Магомед Анкалаев — 459 (423 + 36).

6. Анатолий Малыхин — 344 (309 + 35).

7. Петр Ян — 303 (269 + 34).

8. Сергей Павлович — 294 (262 + 32).

9. Мовсар Евлоев — 265 (233 + 32).

10. Усман Нурмагомедов — 217 (188 + 29).

11. Умар Нурмагомедов — 138 (116 + 22).

12. Александр Шаблий — 125 (102 + 23).

13. Шамиль Мусаев — 116 (96 + 20).

14. Магомедрасул Гасанов — 107 (91 + 16).

15. Эдуард Вартанян — 82 (68 + 14).



Никита Крылов — 67 (54 + 13).

Альберт Туменов — 62 (49 + 13).

Рамазан Курамагомедов — 60 (48 + 12).

Магомед Магомедкеримов — 47 (36 + 11).

Шарабутдин Магомедов — 40 (32 + 8).

Роман Копылов — 37 (29 + 8).

Магомед Умалатов — 35 (25 + 10).

Муслим Магомедов — 29 (24 + 5).

Евгений Гончаров — 25 (20 + 5).

Ислам Омаров — 19 (16 + 3).

Денис Гольцов — 14 (11 + 3)

Абдул-Азиз Абдулвахабов — 14 (12 + 2).

Ринат Фахретдинов — 8 (6 + 2).

Александр Сарнавский — 7 (5 + 2).

Али Багов — 7 (5 + 2).

Аскар Аскаров — 7 (6 + 1).

Андрей Корешков — 6 (4 + 2).

Валентин Молдавский — 6 (5 + 1).

Анатолий Токов — 6 (5 + 1).

Азамат Керефов — 5 (4 + 1).

Александр Шлеменко — 5 (4 + 1).

Александр Грозин — 4 (3 + 1).

Мовлид Хайбулаев — 4 (3 + 1).

Азамат Мурзаканов — 4 (3 + 1).

Икрам Алискеров — 2 (1 + 1).

Борис Медведев — 2 (1 + 1).

Кто голосовал:

Евгений Нарижный («Ушатайка»), Ислам Бабаджанов («Ушатайка»), Никита Горшенин ( «Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Илья Андреев («Ушатайка»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров («Матч ТВ»), Александр Лютиков, Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Давид Багдасарян, Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Владислав Усачев (Мета ММА), Александр Круглов (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing / YouTube-канал ОКТА ММА), Павел Городницкий (тг-канал и YouTube-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ»), Иван Ефимов (Спортс.ру), Артем Нагорный (Спортс.ру), Янис Коханко, Роман Мазуров, Игорь Лазорин (ТАСС), Игорь Сидоров (Blood and Sweat), Денис Гейко (Red Corner), Курбан Рагимов (ННТ), Николай Алексеев (Sport24), Камил Гаджиев (Fight Nights), Армен Гулян («Наше Дело»), Виталий Тарасов.

ПРАВИЛА

В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца, то есть с 2 июля 2022 года, провели хотя бы один бой по ММА. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется 1 балл. Для справедливости. О чем речь: условно, один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых.

Рейтинг — мужской.

Важно: среди составителей рейтинга ранее было проведено дополнительное голосование насчет того, считать ли российскими бойцами Хамзата Чимаева, Мухаммада Мокаева, Абусупьяна Магомедова и Насруддина Имавова. Все они родились в России и говорят по-русски, но с юности живут в Европе, именно там стали бойцами ММА, именно там тренируются/тренировались. Предлагалось назвать один из двух вариантов ответа: «да» (считать) или «нет» (не считать). Итоги голосования: Чимаев — 12 «да», 23 «нет», Мокаев — 5 «да», 30 «нет», Магомедов — 8 «да», 27 «нет», Имавов — 8 «да», 27 «нет». Таким образом, никто из них не попал в число тех, за кого можно отдать голос при составлении рейтинга.

Следующая публикация рейтинга (обновленного) — 7 августа.