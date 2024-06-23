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Сегодня, 00:48

Волков: «Не знаю, почему Павлович оттолкнул меня после боя. Он был злой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский тяжеловес Александр Волков прокомментировал поведение соотечественника Сергея Павловича после боя на турнире UFC on ABC 6. Павлович проиграл единогласным решением судей и после поединка оттолкнул Волкова.

«Не знаю, почему он оттолкнул меня после боя. Я подошел поблагодарить за хороший бой, а он был злой. Я ожидал такой манеры от него, у нас были спарринги, я знал его по спаррингам. Я подготовил кое-какие трюки к этому бою, я работал в левше, он был не готов к этому», — сказал Волков после боя.

32-летний Павлович потерпел второе поражение подряд. У 35-летнего Волкова четвертая победа кряду. В последний раз он проигрывал в 2022 году Тому Аспиналлу.

Бой Александр Волков&nbsp;&mdash; Сергей Павлович. Волков и Павлович устроили кровавую рубку! После боя Сергей жестко оттолкнул соотечественника

Александр Волков (единоборства)
Сергей Павлович
UFC
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