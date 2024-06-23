Волков: «Не знаю, почему Павлович оттолкнул меня после боя. Он был злой»

Российский тяжеловес Александр Волков прокомментировал поведение соотечественника Сергея Павловича после боя на турнире UFC on ABC 6. Павлович проиграл единогласным решением судей и после поединка оттолкнул Волкова.

«Не знаю, почему он оттолкнул меня после боя. Я подошел поблагодарить за хороший бой, а он был злой. Я ожидал такой манеры от него, у нас были спарринги, я знал его по спаррингам. Я подготовил кое-какие трюки к этому бою, я работал в левше, он был не готов к этому», — сказал Волков после боя.

32-летний Павлович потерпел второе поражение подряд. У 35-летнего Волкова четвертая победа кряду. В последний раз он проигрывал в 2022 году Тому Аспиналлу.