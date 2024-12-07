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Сегодня, 07:00

Александр Волков против Сирила Гана: время начала трансляции боя UFC 310

8 декабря состоится поединок между Александром Волковым и Сирилом Ганом на UFC 310
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Волков.
Фото Getty Images
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В ночь на 8 декабря состоится поединок в тяжелом весе между Александром Волковым и Сирилом Ганом на турнире UFC 310. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало боя — после 7.00 по московскому времени.

Трансляцию поединка Волков — Ган в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также следить за ходом схватки можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

Первый бой соперников состоялся в 2021 году на турнире UFC Fight Night 190. Тогда победу единогласным решением судей одержал французский боец.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Александр Волков (единоборства)
Сирил Ган
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