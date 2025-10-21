Александр Волков: «Рад за Павловича, что он поменял манеру. Это говорит о прогрессе»

Топовый тяжеловес UFC Александр Волков в интервью «СЭ» поделился мнением о новой манере боя Сергея Павловича.

— Сергей Павлович после поражения вам выиграл два раза подряд. Теперь он не так агрессивно берет инициативу, работает аккуратнее, на очки. С такой манерой он может снова подняться до титульных боев?

— У любой манеры есть шанс. Я рад, что он стал как-то менять свою подготовку, свой взгляд на бои, что стало у него получаться выигрывать в длинных боях. Это говорит о прогрессе его как бойца. Наберет опыта в долгих длинных боях, будет тратить силы эффективнее, у него будет больше ситуаций. Это только на руку ему играет, я за него рад.

Волков победил Павловича единогласным решением в июне 2024 года.

25 октября Волков подерется с Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC 321 в Абу-Даби.