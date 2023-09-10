Александр Волкановски хочет провести реванш с Махачевым на UFC 300

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) заявил, что он уверен в победе над чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (24-1) в матче-реванше.

«Хотел бы я провести реванш с Исламом на UFC 300? Еще как. Это было бы здорово, учитывая, что мне поднимут руку на таком крупном турнире. Это было бы идеально. Посмотрим, как все сложится. Я думаю, что наш бой — один из самых громких, которые только можно провести. Уверен, что люди будут ждать нашего реванша. Это будет конкурентное противостояние, и я гарантирую, что на этот раз у меня все получится», — сказал Волкановски на пресс-конференции UFC.