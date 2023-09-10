Александр Волков рассказал, как отпразднует победу над Туивасой: «Выпью немного пива»

Седьмой номер рейтинга UFC в тяжелом весе россиянин Александр Волков (27-10) заявил, что после победы над Таем Туивасой (14-7) позволит себе расслабиться и выпить пива.

«На самом деле я не планировал устраивать вечеринку. Я выпью немного пива, но только из стакана (смеется). Или так (показывает, будто пьет из ладони). Но не из кроссовка, простите» — сказал Волков на пресс-конференции.

Волков победил Туивасу сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.