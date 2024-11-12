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Александр Волков — Сирил Ган: дата и место проведения боя в турнире UFC 310

Александр Волков и Сирил Ган проведут поединок в турнире UFC 310 7 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Российский боец UFC Александр Волков
Александр Волков.
Фото Global Look Press
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Российский боец Александр Волков проведет поединок с французом Сирилом Ганом в турнире UFC 310 в субботу, 7 декабря. Вечер ММА пройдет на арене «Ти-Мобайл» в Парадайсе (штат Невада, США).

У 36-летнего Волкова — 38 побед и 10 поражений в профессиональных ММА. Россиянин одержал 24 победы нокаутом, 4 — сдачей и 10 — решением судей. Предыдущий поединок Драго состоялся 22 июня 2024 года в турнире UFC on ABC против соотечественника Сергея Павловича. Александр победил единогласным решением судей.

32-летний Ган по прозвищу Хороший парень одержал 12 побед и потерпел 2 поражения в профессиональной карьере. Предыдущий бой Сирила датирован 2 сентября 2023 года. В турнире UFC Fight Night 226 француз победил молдаванина Сергея Спивака техническим нокаутом во втором раунде.

Александр Волков (единоборства)
Сирил Ган
UFC

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