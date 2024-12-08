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Александр Волков — Сирил Ган: смотреть бой UFC 310 в прямом эфире

Волков и Ган встретятся в клетке на UFC 310 в ночь на 8 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Александр Волков.
Фото Global Look Press
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Российский боец Александр Волков проведет поединок с французом Сирилом Ганом на турнире UFC 310 в ночь на воскресенье, 8 декабря. Вечер ММА проходит на арене «Ти-Мобайл» в Лас-Вегасе (Невада, США). Начало боя Волкова и Гана — ориентировочно в 7.00 по московскому времени.

36-летний Волков в ММА одержал 38 побел при 10 поражениях, рекорд 34-летнего Гана — 12 побед и 2 поражения. Ранее соперники встречались в июне 2021 года в главном событии турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе, тогда француз победил единогласным решением судей.

Смотреть бой Волков — Ган в прямом эфире можно на телеканалах «Матч ТВ» (и сайте matchtv.ru), «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 310, а результаты можно также отслеживать в нашем матч-центре ММА и ленте новостей UFC.

Александр Волков (единоборства)
Сирил Ган
UFC
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