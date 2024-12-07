Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 19:00

Александр Волков vs Сирил Ган: время начала и где смотреть трансляции боя UFC 310

8 декабря состоится бой Александра Волкова и Сирила Гана на UFC 310
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Волков.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

8 декабря состоится бой Александра Волкова и Сирила Гана в рамках турнира UFC 310. Вечер ММА пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало боя Волков — Ган после 7.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая отнлайн-трансляция турнира. В России в прямом эфире видеотрансляцию покажут на телеканале «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также следить за UFC 310 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

35-летний россиянин в карьере провел 48 поединков, в которых одержал 38 побед и потерпел 10 поражений. 34-летний французский боец в ММА имеет 14 боев, 12 побед и два поражения.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Александр Волков (единоборства)
Сирил Ган
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Расследование дела о коррупции в российском футболе: начальника арбитров вызвали на допрос
В Крыму допустили самораспад Украины после окончания конфликта
Капризов снова возглавил список бомбардиров сезона НХЛ
Панарин стал первой звездой матча «Рейнджерс» с «Питтсбургом»
ВС России освободили населенный пункт Берестки в ДНР
Правоохранители провели рейды по ночным клубам Москвы
Сегодня
Вчера
Неделя