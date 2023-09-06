Александр Волков готов подраться с Сергеем Павловичем: «Здесь ничего такого нет»

Восьмой номер рейтинга UFC в тяжелом весе россиянин Александр Волков (36-10) заявил, что не откажется от поединка с соотечественником Сергеем Павловичем (18-1).

«С Сергеем у меня хорошие отношения, с ним было бы не очень комфортно драться в том плане, что мы с ним достаточно хорошо общаемся, помогали друг другу в подготовке, только в этот вопрос. Я бы с ним подрался в том случае, если бы это был президентский бой или чемпионский. В целом, нужно быть готовым выступить против любого соперника. Здесь ничего такого нет. Этот момент некомфортности в своей карьере я уже пережил, уже дрался с кем только можно, поэтому это вопрос времени и места», — сказал Волков в интервью Meta MMA.

Волков подерется с Тай Туивасой (14-5) 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.