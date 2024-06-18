Волков: «Мне в бою с Павловичем придется полагаться только на удачу»

Александр Волков заявил, что видит себя аутсайдером в поединке с Павловичем

Шестой номер рейтинга UFC в тяжелом весе Александр Волков (37-10) в интервью «СЭ» заявил, что видит себя аутсайдером в поединке с третьим номером рейтинга в тяжелом весе Сергеем Павловичем (18-2).

— Вы на 10 см выше Сергея.

— Руки короче. Непропорциональный (смеется).

— У кого будет преимущество все-таки?

— Да сложно сказать. Наверное, у него преимущество в длине рук, оно получше, плюс быть более коренастым — это более полезно, потому что намного проще бороться.

Наверное, преимущество будет у него в любом случае, ну и по физической форме, и по конституции тела, и по технической работе. Мне вообще придется полагаться только на удачу, если честно. Как пойдет.

— Ну и на длинные ноги, я думаю.

— Длинные ноги, да, и на балетную растяжку (смеется).

— И на навыки карате.

— В том числе.

— Ожидаете быстрый старт в исполнении Сергея, как он обычно делает?

— Я не могу сказать, что он быстро начинает. Он скорее работает по ситуации. Он боец ситуативный. У него были соперники, которые навязывали ему обмен ударами, и у него получалось попадать. Поэтому не могу сказать, что Сергей начинает супербыстро. Просто любой его удар может быть фатальным. Поэтому кажется, что он быстро начинает.

Скорее всего, он будет отталкиваться от ситуации, от того, откроюсь я — не откроюсь. В такой манере.

— А в поздних раундах как он дышит? Все-таки он не так много провел полных боев.

— Он выносливый.

Павлович и Волков подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.