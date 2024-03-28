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28 марта, 23:19

Алексеева: «В противостоянии Чимаева и Уиттакера шансы будут равны»

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Российский боец UFC Ирина Алексеева оценила шансы Хамзата Чимаева одержать победу в поединке с Робертом Уиттакером.

«В противостоянии Чимаева и Уиттакера я считаю, что шансы будут равны. Я была удивлена, что Роберт провел всю дистанцию с Костой, я думала, что Уиттакер вырубит его в первом раунде, потому что Пауло не выглядел какой-то серьезной угрозой. Исходя из этого боя, я убедилась, что Уиттакер вполне по силам Хамзату. Опять же, если Чимаев затянет Роберта в борьбу, то ему будет очень трудно выбраться, потому что Хамзат — клещ. Затрудняюсь назвать победителя, но болеть буду за Хамзата», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

Бой между Чимаевым и Уиттакером состоится 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Поединок станет главным событием вечера и пройдет в формате 5 раундов. Победитель этого боя поборется за титул в среднем весе, сообщил президент организации Дана Уайт.

В своей карьере 29-летний Чимаев одержал 13 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету 33-летнего Уиттакера 25 побед и 7 поражений.

Ирина Алексеева
Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
UFC
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