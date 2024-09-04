Алексеева: «Перейре дали соперника в лице Раунтри, чтобы он набрался уверенности перед боем с Анкалаевым»

Российский боец UFC Ирина Алексеева отреагировала на анонс титульного поединка Алекса Перейры и Халила Раунтри. Она удивилась, что очередным претендентом на титул вновь не стал россиянин Магомед Анкалаев.

«С Анкалаевым вообще какие-то странные вещи происходят, что касается соперников. Не знаю, с чем это связано, но ему не хотят давать бой за титул. Было бы интересно узнать от самого Магомеда, что вообще происходит. Он уже давно заслужил биться за титул, но не дают. Что касается Перейры, то на данный момент, когда Алекс находится на таком пике, будет сложно хоть кому-либо составить ему конкуренцию, будь то Раунтри или Анкалаев. Если Магомед проведет бой с Перейрой, шансы будут 50 на 50. Анкалаев, бесспорно, хорош, но так же хорош и Перейра. Думаю, что сейчас Алексу дали удобного соперника в лице Раунтри, чтобы он набрался уверенности в себе перед боем с Анкалаевым», — цитирует Алексееву MMA.Metaratings.ru.

Поединок Перейры с Раунтри пройдет на турнире UFC 307 6 октября в США. Анкалаеву, в свою очередь, назначили бой с Александром Ракичем, который состоится 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби.