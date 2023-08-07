Алексеева назвала блистательным дебют Алмабаева в UFC

Российский боец смешанных единоборств Ирина Алексеева высказалась о дебюте казахского бойца Асу Алмабаева в UFC.

Алмабаев 6 августа победил ямайца Оде Осборна в рамках UFC on ESPN 50. Он завершил поединок самбишеном во втором раунде.

«Нет слов. Потрясно. Блистательный дебют. Шикарный исход боя. Мог ли завершить поединок в свою пользу раньше? Всему своё время. У Асу был дебют, ответственность — столько людей болеют за него. Главное, что принес победу», — цитирует Алексееву Legalbet.kz.