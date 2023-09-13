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Сегодня, 12:35

Алексеева — о бое Шевченко против Грассо: «Верю, что Валя победит и заберет свой пояс»

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Российский боец Ирина Алексеева поделилась мнением о титульном реванше в женском наилегчайшем весе между киргизкой Валентиной Шевченко и мексиканкой Алексой Грассо.

«Я видела, что Валя в интервью говорила, что она готовилась к реваншу хардкорно, но я не сомневаюсь, что она и до поражения Алексе так тренировалась. В первом поединке все решил один момент, одна ошибка, которой Грассо и воспользовалась. Буду надеяться, что в этот раз Шевченко не допустит ошибок, но даже если и ошибется, то вовремя успеет устранить недочеты, чтобы соперница не успела воспользоваться ими. Верю, что Валя победит и заберет свой пояс. Буду очень за нее болеть, потому что Шевченко — пример для нас, для всех девчонок, кто занимается MMA, кто идет к своей цели. Она показатель для нас всех. По крайней мере, для меня. Может кто-то ее и не любит, но мне она очень нравится», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

Поединок между Шевченко и Грассо состоится в ночь с 16 на 17 сентября на турнире UFC Fight Night на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/alekseeva-shevchenko-pobedit-grasso-i-zaberet-svoi-poyas-283918/
Валентина Шевченко
Ирина Алексеева
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