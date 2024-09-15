Алексеева оценила победу Двалишвили над О'Мэлли

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала победу грузина Мераба Двалишвили над американцем Шоном О'Мэлли в поединке за титул UFC в легчайшем весе.

«Видно было, что в первом раунде Мераб нервничал, ему было тяжело подобрать ключи. Потом он просто изображал на руках активность и шел в борьбу. Что он и должен был делать. Никто не ждал от Двалишвили никаких нокаутов, все понимали, что он пойдет бороться. Это было правильное решение, так как борьба — его сильная сторона. Шон делал то же самое, что он делал всегда. Было бы удивительно, если бы О'Мэлли начал бороться. Но Шон смог удивить тем, что порой он очень просто выбирался из ситуаций, когда попадал в захваты Мераба», — цитирует Алексееву MMA.Metaratings.

Двалишвили победил О'Мэлли (18-2) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.