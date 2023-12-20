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Сегодня, 01:32

Алексеева прокомментировала поражение Ковингтона в бою с Эдвардсом

Виктория Кравченко
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Российский боец UFC Ирина Алексеева отреагировал на поражение Колби Ковингтона в бою с Леоном Эдвардсом.

«Колби очень много говорил перед боем с Эдвардсом, но мало что показал в октагоне. Но, как боец, я прекрасно понимаю такой момент, что нужно уметь привлекать к своему бою внимание зрителей. Он наговорил многое, и реакция людей на сказанное будет разной: кто-то будет его хейтить, а кто-то будет поддерживать. Но, независимо от результатов, спортсменам нужно раскручивать бой, чтобы о них как можно больше говорили. Во многом, этот поединок стал интересен многим из-за разговоров Ковингтона, он собрал много просмотров, комментариев, невзирая на поражение Колби», — цитирует Алексееву MMA.Metaratings.ru.

17 декабря Эдвардс победил Ковингтона единогласным решением судей на турнире UFC 296 и сохранил чемпионский титул в полусреднем весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/alekseeva-kovington-ochen-mnogo-govoril-pered-boem-s-edvardsom-no-malo-chto-pokazal-v-oktagone-317003/
Колби Ковингтон
Леон Эдвардс
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