Алексеева прокомментировала поражение Ковингтона в бою с Эдвардсом

Российский боец UFC Ирина Алексеева отреагировал на поражение Колби Ковингтона в бою с Леоном Эдвардсом.

«Колби очень много говорил перед боем с Эдвардсом, но мало что показал в октагоне. Но, как боец, я прекрасно понимаю такой момент, что нужно уметь привлекать к своему бою внимание зрителей. Он наговорил многое, и реакция людей на сказанное будет разной: кто-то будет его хейтить, а кто-то будет поддерживать. Но, независимо от результатов, спортсменам нужно раскручивать бой, чтобы о них как можно больше говорили. Во многом, этот поединок стал интересен многим из-за разговоров Ковингтона, он собрал много просмотров, комментариев, невзирая на поражение Колби», — цитирует Алексееву MMA.Metaratings.ru.

17 декабря Эдвардс победил Ковингтона единогласным решением судей на турнире UFC 296 и сохранил чемпионский титул в полусреднем весе.