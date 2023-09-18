Алексеева рассказала, как тяжело ей далась акклиматизация после возвращения из Америки

Российский боец легчайшего дивизиона UFC Ирина Алексеева рассказала, как тяжело ей далась акклиматизация после возвращения из Америки.

«У меня всегда так. Когда я еду вперед, у меня нет акклиматизации, а когда возвращаюсь — это умножить на два, на три. Я 21 день спала. Встану, поем, лягу спать и так три раза в день. Вечером в 17 часов выходила просто прогуляться, посидеть на лавочке. Думала, что умираю и так медленно отхожу в мир иной через сон. Мне казалось, что буду так жить всю жизнь и умру в Москве. Так жестко у меня еще никогда не было. Когда приезжала из Азии, спала так четыре дня, но тут 21 день. Уже хотела к врачу идти, не понимая, что со мной происходит, но через пару дней стало получше. Видимо, три недели была там, а потом тут три недели умирала. Зато мне говорили, что там будет очень тяжело, акклиматизация, но так получилось, что ее не было. Надеюсь, что и в следующий раз не будет», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

14 октября в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе Алексеева проведет бой против непобежденной британки Мелиссы Диксон. На счету 33-летней россиянки 5 побед и 1 поражение в ММА.