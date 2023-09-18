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Сегодня, 11:32

Алексеева рассказала, как тяжело ей далась акклиматизация после возвращения из Америки

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец легчайшего дивизиона UFC Ирина Алексеева рассказала, как тяжело ей далась акклиматизация после возвращения из Америки.

«У меня всегда так. Когда я еду вперед, у меня нет акклиматизации, а когда возвращаюсь — это умножить на два, на три. Я 21 день спала. Встану, поем, лягу спать и так три раза в день. Вечером в 17 часов выходила просто прогуляться, посидеть на лавочке. Думала, что умираю и так медленно отхожу в мир иной через сон. Мне казалось, что буду так жить всю жизнь и умру в Москве. Так жестко у меня еще никогда не было. Когда приезжала из Азии, спала так четыре дня, но тут 21 день. Уже хотела к врачу идти, не понимая, что со мной происходит, но через пару дней стало получше. Видимо, три недели была там, а потом тут три недели умирала. Зато мне говорили, что там будет очень тяжело, акклиматизация, но так получилось, что ее не было. Надеюсь, что и в следующий раз не будет», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

14 октября в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе Алексеева проведет бой против непобежденной британки Мелиссы Диксон. На счету 33-летней россиянки 5 побед и 1 поражение в ММА.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/alekseeva-vo-vremya-akklimatizacii-dumala-chto-medlenno-otkhozhu-v-mir-inoi-cherez-son-285600/
Ирина Алексеева
UFC
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