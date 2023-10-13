Алексеева рассказала о проваленном взвешивании перед поединком с Эггер

Российский боец UFC Ирина Алексеева рассказала о проваленном взвешивании перед поединком со Стефени Эггер.

«Получается, я отдала 30 процентов гонорара. Но есть приятная загвоздка. Есть гонорар за выход и гонорар за победу. У меня сняли только за выход. Фартануло конкретно. Деньги, которые сняли, вернулись за счет спонсора. Все равно нужно выходить и выиграть. Я не ради денег, а ради своего любимого дела. Но я тоже бонус профукала. Мне бы полтос дали, учитывая, что я четвертая за 30 лет, кто сделал такой болевой прием. Хотя на самбо я его 150 раз делала. На каждом соревновании. И я такая: «Блин, 50 штук». По любому сейчас нужно делать вес. Сейчас у меня все хорошо», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

Алексеева в следующий раз выйдет в октагон против англичанки Мелиссы Диксон в рамках турнира UFC Fight Night 230, который состоится в ночь на 15 октября в Лас-Вегасе (США).

Алексеева последний поединок провела против Стефани Эггер в апреле этого года в турнире UFC on ESPN 45. В этом противостоянии Ирина одержала победу болевым приемом в первом раунде. На ее счету в смешанных единоборствах 5 побед и 1 поражение.