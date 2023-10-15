Алексеева вышла на бой в UFC с российским флагом

Российский боец Ирина Алексеева вышла на бой UFC Fight Night 230 с российским флагом.

Таким образом, Алексеева стала первой российской спортсменкой, вышедшей на поединок UFC с государственным флагом. Ранее промоушен разрешил использование бойцами национальных флагов.

Алексеева в поединке предварительного карда уступила британке Мелиссе Диксон. Бой в легчайшем весе продлился все три раунда и завершился победой Диксон единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

На счету 33-летней россиянки 5 побед и 2 поражения в ММА. Этот бой стал для нее вторым в UFC — в первом она победила Стефани Эггер в первом раунде.