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26 октября, 10:19

Алексеева ждет, что Павлович нокаутирует Аспиналла

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боец UFC Ирина Алексеева поделилась ожиданиями от боя Сергея Павловича против англичанина Тома Аспиналла на UFC 295.

«Здоровья Джонсу, но бой Павловича и Аспиналла — классная новость. Том, как и Сергей, обладает тяжелым ударом, поэтому здесь, как говорится, кто первым попадет. Павлович и Аспиналл приучили нас к быстрым победам, но, я думаю, бой может дойти и до решения, если у парней «держалка» мощная. Но у Сергея шесть побед нокаутом подряд в UFC, и я буду ждать седьмую», — цитирует Алексееву Metaratings.

Павлович (18-1) и Аспиналл (13-3) подерутся за временный титул чемпиона в тяжелом весе 11 ноября на UFC 295 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США. Бой станет соглавным событием вечера.

Источник: Metaratings
Ирина Алексеева
Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
ММА
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