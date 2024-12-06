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Сегодня, 07:41

Олейник: «При должном настрое и уровне подготовки Умару по силам сражаться с Двалишвили»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший боец UFC Алексей Олейник поделился ожиданиями от боя между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым в турнире UFC 311.

«Не могу знать, насколько готов Умар к титульному бою, но у Мераба был очень крутой уровень мотивации. Он был очень голоден и заряжен. Не знаю, остался ли он таким же, но подозреваю, что еще один-два боя он будет в очень заряженном состоянии и не захочет отдавать свой титул. С таким Мерабом очень сложно будет справиться любому бойцу.

Умар тоже очень сильный и голодный молодой парень. При должном настрое и уровне подготовки ему по силам сражаться с Мерабом и попытаться отобрать пояс. Наверное, если выиграет Умар, будет самым логичным выбором свести его с Петром Яном. Более логичного боя я на этот момент не представляю, но сначала главное, чтобы Умар дошел до титула и забрал пояс», — сказал Олейник корреспонденту Vprognoze.ru.

Источник: Vprognoze.ru
Алексей Олейник
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
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