Алексей Олейник: «Анкалаева ждет непростой бой с Уокером»

Боец ММА Алексей Олейник отметил, что Магомеду Анкалаеву будет непросто в предстоящем поединке с Джонни Уокером.

«Фаворита здесь определить сложно. Это два очень крепких, сильных и заряженных бойца. В любом случае болеть буду за нашего, за Анкалаева. Первый бой был непонятный. Видно было, что оба парня сильные, по-спортивному хитрые. Магомед давил, а Уокер хитрил, показывал фейки. Сейчас бой будет очень непростой, но Магомеду желаем победы. Надеюсь, что он сделал какие-то выводы и подкорректировал нюансы из прошлого боя», — приводит слова Олейника «РБ Спорт».

Бой пройдет 14 января на турнире UFC в Лас-Вегасе. Их прошлый поединок состоялся 21 октября на UFC 294 и был признан несостоявшимся после запрещенного удара коленом, который нанес Анкалаев.