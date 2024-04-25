Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:33

Алексей Олейник подерется 1 июня на SFC 10 в Омске

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

46-летний тяжеловес Алексей Олейник (60-17) подерется в со-главном событии вечера на турнире SFC 10 (Shlemenko Fighting Championship) на «G-Drive Арене» в Омске. Турнир состоится 1 июня. Имя соперника россиянина не раскрывается.

«Ну что, шоу маст го он!! Мой следующий бой состоится на 10-м, юбилейном турнире Shlemenko Fighting Championship. Мы идем вперед и пашем, кто-то почивает на лаврах после 10-15-20 боев, а кто-то идет вперед и вверх, работая уже только для своего наследия, как, например, Александр Шлеменко», — написал Олейник в соцсетях.

В мае 2023 года Олейник проиграл Оли Томпсону (22-16) нокаутом в первом раунде в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Алексей Олейник
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Летающая лыжница Кустова рассказала, как переболела анорексией
Вратарь «Флориды» Бобровский отметился эффектным спасением в матче с «Тампой»
Суд арестовал третьего фигуранта по делу экс-замминистра Иванова
Семака наконец-то наказали за скучный футбол! И все едва не закончилось дракой. Что произошло в матче «Зенит» - «Рубин»
ОНК сообщила об отсутствии жалоб на условия в СИЗО у замминистра обороны Иванова
Зеленский указал на возможную неоднозначную реакцию на исход конфликта с РФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Зубайра Тухугов: «Хабиб разорвал бы контракт на бой с Порье, если бы мне не дали бой в Абу-Даби»