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Сегодня, 11:55

Олейник: «Если Умар считает, что победив Яна станет претендентом, им нужно драться»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший российский боец UFC Алексей Олейник прокомментировал возможное противостояние Петра Яна и Умара Нурмагомедова.

«Ставят вопрос о бое Умара с Петром. Они уже немного заявлялись друг на друга. С другой стороны не они выбирают себе соперника, а каждый из них хочет стать чемпионом и стремиться кверху. Им все равно с кем драться. Если Умар считает, что победив Яна, он становится претендентом, то ему нужно драться с Яном. Если это не Ян, то есть еще несколько ребят. Всегда первая тройка-пятерка участвует в претендентской гонке. Ему подходят любой боец из этой обоймы. То же самое и с Яном», — приводит слова Олейника Vprognoze.ru.

В последнем поединке в главном событии турнира UFC в Абу-Даби Умар Нурмагомедов победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением судей.

Источник: Vprognoze.ru
Алексей Олейник
Петр Ян
Умар Нурмагомедов
UFC
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