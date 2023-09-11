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Сегодня, 13:17

Алексей Олейник рассказал, как научил Волкова удушающему Иезекииль

Давид Хачатрян
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46-летний тяжеловес Алексей Олейник (60-17) подтвердил, что тренировался с Александром Волковым (27-10) и передал ему свои знания.

«С Сашей мы какой-то период времени давным-давно тренировались. Много или немного, но тренировались. Как всегда, я пытался передать какие-то знания, поделиться, рассказать. Я делюсь этим от души. У меня нет секретов в плане техники или еще чего-то. И Саше я тоже показывал все, что мог, что он спрашивал. И что не спрашивал тоже.
Саша сетовал на то, что у него слабая сторона — это борьба. Я предлагал свою помощь. Мы ходили к нему в зал, к каратистам. Помню, в подвале был какой-то зал. Мы ходили к боевым самбистам, к Валерию Волостных, отрабатывали болевые приемы на кисть, удушающие и так далее», — сказал Олейник в интервью Вадиму Тихомирову.

Волков победил австралийца Тая Туивасу сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

Источник: YouTube-канал Вадима Тихомирова
Александр Волков (единоборства)
Алексей Олейник
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