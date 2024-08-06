Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:51

Полпудников: «Умару лучше встретиться с О'Мэлли, это более громкий бой, чем с Двалишвили»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский боец ACA Алексей Полпудников прокомментировал решение UFC предоставить титульный поединок Умару Нурмагомедову.

Ранее глава лиги Дана Уайт заявил, что россиянин встретится с победителем пары Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили.

«Думаю, Умару лучше встретиться с О'Мэлли. Это отличный вариант со всех точек зрения, в том числе в медийном и, возможно, денежном плане. Не скажу, что ему будет легче с Шоном, но он явно удобнее для Нурмагомедова, потому что любит драться в стойке. Впрочем, и с Двалишвили это будет хороший поединок — встретятся два крутых борца, будет много переводов, контроля, но я все же считаю, что бой с О'Мэлли будет более громким», — приводит слова Полпудникова MMA.Metararings.ru.

Бой между О'Мэлли и Двалишвили, по итогам которого определится соперник Нурмагомедова, пройдет 14 сентября на турнире UFC 306.

Источник: MMA.Metararings.ru
Алексей Полпудников
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
Шон О`Мэлли
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Теннисист Чуцинь провалился на Олимпиаде-2024 из-за сломанной ракетки
В Париже одиннадцатый медальный день летней Олимпиады 2024
Суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны Демчика
Жиго не против вернуться в «Спартак», Трансферные слухи РПЛ за 5 августа
Пограничники отразили вооруженную провокацию ВСУ на границе Курской области
Пловец рассказал о червях в еде спортсменов в Олимпийской деревне
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: судебные приставы арестовали имущество Хабиба на 79 миллионов рублей