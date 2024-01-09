Али Абдель-Азиз: «Махачев — самый дисциплинированный дагестанец, которого я когда-либо видел»

Менеджер чемпиона в легком весе Ислама Махачева (25-1) Али Абдель-Азиз заявил, что боец никогда не ест сахар и хлеб, а также постоянно тренируется.

«Ислам постоянно тренируется, всегда в форме. Я никогда не видел более дисциплинированного дагестанца, чем Ислам. Этот парень не ест сахар, хлеб, он — с ума сойти какой профессионал. Он не просто так стал лучшим бойцом вне зависимости от категории», — сказал Абдель-Азиз в интервью ESPN MMA.

Махачев в реванше с Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.