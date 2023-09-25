Али Абдель-Азиз пригрозил Ковингтону: «Следи за своим языком, иначе попадешь в больницу»

Известный менеджер Али Абдель-Азиз резко ответил второму номеру рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтону (17-3), который в последнем интервью бросил вызов чемпиону в легком весе Исламу Махачеву (24-1).

«Продолжай говорить об Исламе и Хабибе, валяй. Но если ты будешь упоминать отца [Абдулманапа Нурмагомедова], то в следующий раз ты не будешь звонить копам — ты попадешь в больницу. Следи за своим языком, когда говоришь о семьях людей», — написал Абдель-Азиз в соцсети X.

Ранее Ковингтон заявил, что готов весной 2024 года провести первую защиту титула в бою против Махачева. Россиянин ответил, что Ковингтон — это «легкие деньги».