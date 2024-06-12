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Сегодня, 07:37

Али Абдель-Азиз: «Анкалаев — лучший полутяжеловес в UFC»

Давид Хачатрян
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Известный MMA-менеджер и основатель компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз уверен, что второй номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) — лучший боец дивизиона.

«Очевидно, что Анкалаев — лучший полутяжеловес в UFC. Чемпион [Алекс Перейра] - прекрасный боец, но есть причина, по которой он не выходит с Магой в октагон. Однако этому скоро придет конец, и мы будем терпеливы в ожидании этого момента», — написал Абдель-Азиз в соцсети X.

Анкалаев победил Джонни Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.

Али Абдель-Азиз
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