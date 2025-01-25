Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

25 января, 21:38

Алиев: «Пока Нурмагомедов думал, что делать, Двалишвили перестроился и навел сумбур»

Telegram Дзен

Эльдар Алиев, тренер бойца PFL Рената Хавалова, а также бывший тренер в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова, поделился мыслями о подготовке Мераба Двалишвили к поединку с Умаром Нурмагомедовым.

«На карточки смотришь... Ударка. Да что сделает Мераб? Грэпплинг и борьба. Умар очень хорошо борется. Ближе к бою я задумался о том, сможет ли Умар в своем ключе работать. Он хорошо забирает спину и работает. Я поймал себя на мысли, что Мераб долгое время готовится с Аджамейном Стерлингом, который хорош в том, чтобы переводить и забирать спину. Я понял, что Мераб будет готов к этому. А если борьба Умара не пройдет и придется принимать грязный темп Мераба? Я думал, что Умар его задушит. Даже не думал, что Нурмагомедов будет работать пять раундов. До конца второго раунда Умар уверенно перебивал. Рука не позволила делать этого дальше. Пока Умар думал, что делать дальше, Двалишвили уже перестроился и нащупал свою дистанцию, начал активно работать и навел сумбур», — цитирует MMA.Metaratings.ru Алиева.

В поединке за звание чемпиона UFC в легчайшем весе Двалишвили одержал победу над Умаром Нурмагомедовым единогласным решением судей. На счету грузинского бойца 19 побед и четыре поражения. В активе россиянина 18 побед и одно поражение.

Источник: metaratings.ru
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
Читайте также
Магнес Аклиуш забил через себя в матче «Монако» — «Ренн»
В Казахстане объявили в розыск оскорбившую русскоязычную жительницу блогера
Переворотный дубль Пашина, героический камбэк с 0:2 и редкая серия поражений у Ярославля. Что произошло в матче «Спартак» - «Локомотив»
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Вадим Немков: жизнь и карьера российского чемпиона Bellator
Politico сообщила о первых разногласиях в команде Трампа
Популярное видео
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя