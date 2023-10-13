Алискеров не исключил победы Фергюсона над Пимблеттом

Российский боец среднего веса Икрам Алискеров поделился ожиданиями от боя между Тони Фергюсоном и Пэдди Пимблеттом на UFC 296.

«Удивительно, что Фергюсона оставили в UFC. Он уже шесть боев проиграл. Пэдди Пимблетт тоже талантливый парень. Опыт может что-то сделать. Бобби Грин на прошлой неделе победил Гранта Доусона. Я считал его одним из тех бойцов, который может дойти до титула. Вышел против него старый ветеран и нокаутировал в первом раунде», — приводит слова Алискерова MMA.Metaratings.ru.

Фергюсон и Пимблетт подерутся на последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.