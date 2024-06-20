Алискеров ответил Адесанье: «Он говорил, что Волкановски побьет Махачева»

Российский средневес UFC Икрам Алискеров (15-1) ответил экс-чемпиону в среднем весе Исраэлю Адесанье (24-3), который сказал, что экс-чемпион в среднем весе Роберт Уиттакер (25-7) «разберет по деталькам» Алискерова.

«Адесанья тоже самое говорил про Волкановски, когда он дрался с Махачевым. Они недооценивают нас, дагестанских бойцов. Я думаю, он во многом ошибается», — сказал Алискеров на пресс-конференции.

Уиттакер и Алискеров подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.