Алискеров подерется с Энтони Эрнандесом 17 февраля 2024-го на UFC 298

Российский средневес UFC Икрам Алискеров (15-1) встретится с 15-м номером рейтинга в среднем весе американцем Энтони Эрнандесом (11-2) 17 февраля 2024-го на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США. Об этом сообщает MMAjunkie. Также это подтвердил сам россиянин в соцсетях.

Алискеров в прошлом бою победил Варлея Алвиса (14-7) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Эрнандес идет на серии из четырех побед. В прошлом поединке он одолел Эдмена Шахбазяна (12-4) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 20 мая на UFC Fight Night 223 в Лас-Вегасе, США.