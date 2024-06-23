Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:20

Алискеров: «У меня ребенок родился месяц назад, я его не видел даже»

Telegram Дзен

Российский боец Икрам Алискеров (15-2) сообщил, что возьмет паузу после боя с Робертом Уиттакером. Ему нужно восстановиться и залечить травмы.

«У меня ребенок родился месяц назад, я его не видел даже из-за этих поездок. Еще с прошлым боем суета была — подготовка, потом отмена, антибиотики, другой бой дали. Полгода в разъездах постоянно. Кисловодск, Махачкала, Вегас, Майами, конкретно покуралесил по всему миру, поэтому сейчас хочется поехать домой, расслабиться, восстановиться. Месяц точно отдохну, в себя приду, и уже потихоньку буду раскачиваться», — сказал Алискеров журналистам в отеле.

Уиттакер нокаутировал Алискерова в первом раунде 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Роберт Уиттакер нокаутировал Икрама Алискерова. Уиттакер жестко вырубил Алискерова. Икрам оказался не готов к топ-уровню

Икрам Алискеров
Роберт Уиттакер
UFC
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Умер первый боец в истории UFC — 180-килограммовый сумоист Тейла Тули
Фанаты раскритиковали Камилу Валиеву за рекламу шашлыка
14 человек получили ранения после ракетной атаки в Севастополе
Аргентину требуют наказать, чемпиона мира взбесило американское поле, Что произошло на Кубке Америки-2024 23 июня
Перевернувшийся на востоке Москвы электробус подняли
Британские СМИ спрогнозировали сроки окончания конфликта на Украине
Популярное видео
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Сарнавский считает, что Уиттакер победил Алискерова за счет опыта

Хабиб поддержал Алискерова после поражения от Уиттакера