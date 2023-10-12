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Сегодня, 11:50

Алискеров заявил, что намерен досрочно победить Алвеса

Алина Савинова
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Российский боец UFC Икрам Алискеров рассказал, что планирует завершить бой с бразильцем Уорли Алвесом как можно быстрее.

«Я не испытывал нервотрепки или стресса из-за смен соперников. Менять ничего не пришлось. Нужно учесть какие-то моменты, всегда есть нюансы. А так — нет. В календаре прежняя дата. Та же тяжелая работа и подготовка. Выйти на бой с намерением завершить его досрочно. Вот и все. Эта задача (победить в первом раунде) ставится в любом поединке, независимо от того, с кем бой, — до конца не драться. Но с учетом, что я должен быть готовым на все три раунда», — цитирует Алискерова MMA.Metaratings.ru.

21 октября в Абу-Даби Алискеров должен провести поединок с бразильцем Уорли Алвесом в рамках турнира UFC 294. На счету 30-летнего россиянина 14 побед и 1 поражение в ММА. В активе 32-летнего бразильца 5 поражений при 14 победах.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/boec-ufc-aliskerov-nameren-dosrochno-pobedit-alvesa-293939/
Икрам Алискеров
ММА
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