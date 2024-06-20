Икрам Алискеров: «Нельзя было отказываться от боя с Уиттакером»

Российский средневес UFC Икрам Алискеров (15-1) заявил, что он выложится на максимум, чтобы победить экс-чемпиона в среднем весе Роберта Уиттакера (25-7).

«Я понимал, что в UFC нужно многое сделать, чтобы добраться до такого имени. Такая возможность перепала, нельзя было отказываться от такого боя. Осталось два дня до поединка, я выложусь на максимум, чтобы забрать этот бой», — сказал Алискеров на пресс-конференции.

Уиттакер и Алискеров подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Изначально планировалось, что Уиттакер должен будет провести поединок с Хамзатом Чимаевым, но 14 июня швед чеченского происхождения снялся из-за проблем со здоровьем.