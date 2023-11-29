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Сегодня, 08:56

Алистар Оверим: «Я не вижу в Алексе Перейре чемпиона»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион Strikeforce в тяжелом весе, чемпион Dream в тяжелом весе, чемпион K-1 World Grand Prix, первый боец, одновременно владевший мировыми титулами в ММА и кикбоксинге K-1 Алистар Оверим (47-19) поделился мнением о действующем чемпионе UFC в полутяжелом весе Алексе Перейре (9-2).

«Вижу ли я в нем чемпиона? Нет, — сказал Оверим в интервью talkSPORT. — Я думаю, что в данный момент бойцам сложно его раскусить, но как только они его раскусят, они его уничтожат, и это будет тяжелое время для него. Я думаю, что он превосходен в ударной технике, но его джиу-джитсу и грэпплинг оставляют желать лучшего. Он настолько хорош в ударной технике, что другие бойцы не могут его повалить. Как только они поймут его ударную технику, ему будет трудно».

Перейра победил Иржи Прохазку (29-4) и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе. Бой состоялся 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

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