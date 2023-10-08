Алистар Оверим объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион Strikeforce в тяжелом весе, чемпион Dream в тяжелом весе, чемпион K-1 World Grand Prix, первый боец, одновременно владевший мировыми титулами в ММА и кикбоксинге K-1, 43-летний Алистар Оверим (47-19), завершил карьеру бойца.

«Этим сообщением я официально объявляю о завершении своей бойцовской карьеры, — написал Оверим в соцсетях. — Я буду вечно благодарен всем тем удивительным людям, с которыми мне довелось встретиться и работать, всем тем возможностям, которые мне были предоставлены, и тем удивительным местам, которые мне довелось увидеть.

Моя битва еще не закончена. Я продолжу свою деятельность в голландской политике и в сфере охраны психического и физического здоровья по всему миру. С большой любовью и благодарностью ко всем и всему, что принес мне спорт. Я всегда буду продолжать бороться!

Искренне Ваш, Алистер Оверим».

Оверим был одним из претендентов на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Он родился в Лондоне в семье отца-ямайца и матери-голландки. Он начал заниматься боевыми искусствами со своим старшим братом Валентайном в возрасте 15 лет.