Алистар Оверим: «Левые промыли мозги моей дочери, заставив думать, что она мужчина»

Именитый боец ММА и кикбоксер из Нидерландов Алистар Оверим (47-19) рассказал, что его дочь позиционирует себя как мужчину.

«У меня три дочери. Но проблема со старшей. Она думает, что она мой сын. Она считает себя мужчиной. Она увлеклась этой ерундой, этим движением «воук» (либеральное движение, направленное на привлечение внимания к различным формам дискриминации и неравенства в обществе, — Прим. «СЭ»). Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Она зависима от смартфона, ей промывают мозги по шесть, семь, восемь часов в день. Ей внушают, что она может быть тем, кем она себя чувствует. Она живет в Нидерландах, а я работаю в Штатах. Я сражаюсь. Я не называю ее «он», потому что я боец, я не верю во все это. Я уважаю ее, но я не собираюсь...

Помню, ей было четыре года, она слишком много сидела в планшете. И я сказал ее матери: «Она слишком много сидит в планшете. Нам нужно что-то с этим сделать». А они такие: «Да, да, да, занимайся своими делами». И вот результат», — сказал Оверим на JAXXON PODCAST.

Оверим ушел из UFC в 2021-м, проиграв Александру Волкову (38-10) техническим нокаутом во втором раунде.адайсе, США.