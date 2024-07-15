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Сегодня, 11:40

Алистар Оверим: «Джонс побьет Аспиналла»

Давид Хачатрян
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Именитый боец ММА и кикбоксер из Нидерландов Алистар Оверим (47-19) раскритиковал идею боя между экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1) и экс-чемпионом в тяжелом весе Стипе Миочичем (20-4), призвав организовать бой между Джонсом и временным чемпионом в тяжелом весе Томом Аспиналлом (14-3).

«Том должен сразиться с Джоном Джонсом. Стипе не дрался уже много лет. Я думаю, что Джон все равно победит Тома. Но бой Джона и Нганну был бы очень зрелищным. Я знаю, были разговоры о подготовке такого боя. И они оба хотели этого, но теперь Нганну ушел. Это был бы бой, который нужно было бы устроить.

У Стипе давно не было боев. Что он делает все это время? Когда у тебя бой, есть лагерь, есть подготовка. А когда ты не дерешься, ты занимаешься другими вещами. Может быть, у него высокая концентрация, он очень предан тренировкам. Но он не дерется. А Джон дерется, пусть не так часто, но он дерется», — сказал Оверим на JAXXON PODCAST.

Аспиналл и Кертис Блейдс (18-4) подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Англия. На том же турнире подерутся Эдвардс и Белал Мухаммад (23-3).

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Миочича на UFC 295. Травма должна была вывести Джонса из строя на восемь месяцев.

Алистар Оверим
Джон Джонс
Том Аспиналл
UFC
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