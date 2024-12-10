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Сегодня, 12:40

Альваро Каррера — о победе Рахмонова над Гэри: «Этот бой добавил ему ключевого опыта для перехода на уровень первых в UFC»

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Инсайдер ММА и профессионального бокса Альваро Каррера рассказал, что думает о поединке казахстанца Шавката Рахмонова против ирландца Иэна Гэрри.

«Мне не понравилось, что UFC не поставил на кон временный пояс. Шавкат рискнул своей позицией — и заслужил приз. Что касается боя, то, посмотрев первые два раунда, казалось, что он пройдет без осложнений, но я был очень удивлен тем, как Иэн мог его финишировать — и выносливостью Шавката», — цитирует слова Карреры LegalBet.

«Я бы не был доволен перформансом, если был бы его тренером — но думаю, что этот бой добавил ему ключевого опыта для перехода на уровень первых в UFC», — добавил Каррера.

8 декабря на турнире UFC 310 в соглавном бою в полусреднем весе Рахмонов встречался с Гэрри. Поединок завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

Рахмонов выиграл 19-й поединок из 19, в которых принимал участие. Эта победа стала первой недосрочной в карьере казахстанца.

Источник: LegalBet
Шавкат Рахмонов
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