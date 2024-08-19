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Сегодня, 10:22

Аманда Рибас и Маккензи Дерн подерутся 14 декабря на UFC Fight Night 249

Давид Хачатрян
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Седьмой номер рейтинга UFC в минимальном весе Аманда Рибас (13-5) проведет следующий поединок против восьмого номера рейтинга в минимальном весе Маккензи Дерн (14-5) 14 декабря на UFC Fight Night 249 в Тампе, США. Об этом сообщило Ag. Fight в соцсетях.

Рибас в прошлом бою проиграла Роуз Намаюнас (13-6) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Бой состоялся 23 марта на UFC on ESPN 53 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Дерн в прошлом бою победила Лупиту Годинес (12-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

Аманда Рибас
Маккензи Дерн
UFC
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