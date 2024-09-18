Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

18 сентября, 22:40

Стерлинг из-за травмы снялся с боя против Евлоева на UFC 307

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Американец Алджамейн Стерлинг снялся с боя против россиянина Мовсара Евлоева на турнире UFC 307 в Солт-Лейк-Сити.

Об этом экс-чемпион UFC в легчайшем весе сообщил в соцсети. Стерлинг заявил, что получил травму в спарринге.

«Мовсар, если ты действительно хочешь ударить мое красивое лицо, предлагаю тебе отложить бой до декабря. Дождись папочку», — сказал Стерлинг.

Бой между Евлоевым и Стерлингом должен был пройти в полулегком весе. Турнир UFC 307 состоится в ночь на 6 октября.

30-летний россиянин провел за карьеру 18 боев и не потерпел ни одного поражения. На счету 35-летнего американца — 24 победы и 4 поражения.

Алджамейн Стерлинг
Мовсар Евлоев
UFC
ММА

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Соболева освистали в дебютном домашнем матче за «Зенит»
Промоутер Усика рассказал подробности задержания боксера в Кракове
По вопросам эвакуации в Торопецком округе Тверской области открыли горячую линию
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Москвич за два дня перевел мошенникам почти 17 млн рублей
Сегодня
Вчера
Неделя