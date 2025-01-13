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Сегодня, 14:30

Чендлер поддержал Хабиба после снятия российского бойца с самолета

Алина Савинова
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Американский боец Майкл Чендлер отреагировал на скандал со снятием бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с авиарейса.

12 января стало известно, что россиянина высадили из самолета в США после спора с бортпроводницей. Спортсмен, разместившийся у аварийного выхода, не сразу понял сути вопроса, с которым к нему обратилась стюардесса, и отказался пересесть на другое место, после чего между ними возникла небольшая ссора.

«Если вы выгоняете нашего величайшего бойца из самолета за небольшой акцент, то, пожалуйста, проверяйте пассажиров на физическую и психологическую пригодность, прежде чем позволять им садиться у выхода. Потому что я видел несколько размазней, сидящих у выхода», — написал Чендлер в своих соцсетях.

Хабиб назвал инцидент в США провокацией. По словам бойца, стюардесса была очень груба с ним с самого начала.

Ранее стало известно, что американская авиакомпания Frontier Airlines проводит расследование данного инцидента.

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Майкл Чендлер
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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