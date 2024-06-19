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Сегодня, 06:40

Майкл Биспинг допустил, что Макгрегор больше никогда не вернется в октагон

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) считает, что экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) после травмы ноги в бою с четвертым номером рейтинга в легком весе Дастином Порье (30-9) больше не будет прежним.

«Не знаю, почему я был так уверен, что этот бой все же состоится», — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Я должен был знать. На прошлой неделе я был на съемках фильма и общался с Джоном Маккарти — человеком, который является настоящим экспертом в области смешанных единоборств. Он ясно дал мне понять, что этого боя не будет. Макгрегор травмирован. Он сам себе навредил. Его нога, которую он сломал в бою с Дастином Порье, не выдержала нагрузки. Так сказал Джон. Я думал, что он ошибается.

Главный вопрос в том, будет ли Макгрегор когда-нибудь снова драться? Конечно, они собираются перенести бой Майкла Чендлера против Конора Макгрегора на другую дату. В этот раз он сам себе навредил. Это говорит о том, что он когда-нибудь снова станет прежним бойцом? Его поединок против Дастина Порье, когда у него сломалась нога, может стать последним. Андерсон Сильва вернулся после перелома ноги, но он уже не тот. Крис Вайдман тоже уже не тот. У Криса Вайдмана и сейчас есть проблемы. Так что это может быть его последний бой".

Макгрегор получил травму и не выступит против Майкла Чендлера (23-8) 29 июня на UFC 303 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Конор Макгрегор
UFC
ММА
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