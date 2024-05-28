Малыхин: «Хотел бы, чтобы Махачев был у меня в углу»

Тройной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин (14-0) в интервью «СЭ» признался, что был бы рад видеть действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (25-1) в своем углу на следующем поединке.

— У Ислама бой будет в Америке, если Ислам в США будет, хотел бы, чтобы он у тебя в углу был?

— Конечно, хотел бы. Ты знаешь, я для многих ребят выхожу в угол. Я вижу, что они вообще заряжены. Конечно, для меня это было бы большой честью. У меня [в углу] жена, Джонни (Хатчинсон, тренер. — Прим. «СЭ»), в принципе одно место есть для Ислама, так что я готов.

Махачев и Дастин Порье (30-8) подерутся 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.