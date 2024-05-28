Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:22

Малыхин: «Хотел бы, чтобы Махачев был у меня в углу»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Тройной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин (14-0) в интервью «СЭ» признался, что был бы рад видеть действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (25-1) в своем углу на следующем поединке.

— У Ислама бой будет в Америке, если Ислам в США будет, хотел бы, чтобы он у тебя в углу был?

— Конечно, хотел бы. Ты знаешь, я для многих ребят выхожу в угол. Я вижу, что они вообще заряжены. Конечно, для меня это было бы большой честью. У меня [в углу] жена, Джонни (Хатчинсон, тренер. — Прим. «СЭ»), в принципе одно место есть для Ислама, так что я готов.

Махачев и Дастин Порье (30-8) подерутся 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Анатолий Малыхин
Ислам Махачев
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Бой секс-символа UFC Ванзант и звезды OnlyFans завершился вничью
Семак после чемпионства на «Газпром Арене» подписал новый контракт с «Зенитом»
Сальдо рассказал об обнаружении в Крынках подвалов с телами боевиков ВСУ
Клопп в «Ливерпуле» кричал имя преемника, Хави некрасиво выставили из «Барсы», «Баварии» отказали почти все. Что происходит со сменой тренеров в топ-клубах Европы
Захарова прокомментировала смех первых леди ФРГ и Франции у мемориала в Берлине
Мирошник не исключил, что ВСУ нанесли повторный удар по спасателям в Луганске
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Малыхин: «UFC? Мне осталось 2-3 года пошуметь»

Малыхин: «Созвонился с Александром Емельяненко. Теперь он и я одной крови»